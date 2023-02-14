134 проекта прошли через фильтр ОРВ в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабаровский край вошел в число 15 лучших регионов по всей России. Это стало возможно благодаря работе института оценки регулирующего воздействия (ОРВ). В прошлом году в регионе подготовили 168 заключений по 134 проектам и двум нормативным актам.

В министерстве экономического развития рассказали, что во время ОРВ анализируются действующие правовые акты. В них находят положения, которые приводят к избыточным ограничениям для бизнеса. Также оценка помогает найти необоснованные расходы, в том числе, и для бюджета страны.

- Ежегодно процедуры и методы института ОРВ в Хабаровском крае дополняются и совершенствуются. При этом однозначным приоритетом являются вопросы взаимодействия с бизнесом. При анализе учитываются мнения и предложения как представителей бизнеса, так и коллегиальных органов. В 2022 году более 70 процентов всех отзывов для ОРВ было направлено предпринимателями, профильными комитетами совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края, общественными советами, - рассказал Виктор Калашников, зампред правительства – министр экономического развития Хабаровского края.

По его словам, когда предприниматели и инвесторы участвуют в этом процессе, получается устранить административные барьеры и найти необоснованные расходы еще до принятия каких-либо положений. В итоге в 32 документах исключили пункты с лишними для бизнеса обязанностями и содержащие непрозрачные процедуры. Шесть проектов в сфере транспорта и землепользования приостановили, чтобы проработать более детально. По двум решили усовершенствовать действующее регулирование.

В прошлом году на краевые проекты во время публичных обсуждений эксперты оставили около 600 отзывов. Большинство документов касались сельского хозяйства или землепользования.

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