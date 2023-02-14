101-ую годовщину Волочаевской битвы отметили в Еврейской автономной области Фото: правительство ЕАО

В ЕАО прошел военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни». Его приурочили к 101-й годовщине Волочаевской операции, которая состоялась на Дальнем Востоке в годы Гражданской войны.

Мероприятие посетили несколько тысяч человек, в основном, студенты и школьники.

- Это показывает высокий запрос у людей на мероприятия патриотической направленности, сохраняющие историческую память и воссоздающие важные события в истории Дальнего Востока и всей страны. Особую важность такие мероприятия приобретают в период специальной военной операции, - рассказали в правительстве ЕАО.

Фестиваль проходил при поддержке регионального правительства и губернатора ЕАО. Организовали его общественники из «Амурского рубежа» благодаря гранту Федерального агентства по делам молодежи.

Во время фестиваля участники почли память погибших в ходе операции и возложили к мемориалу цветы. А для гостей подготовили интересную программу – бег в мешках, перетягивание каната, катание на лошадях. Для любителей истории подготовили обмундирование и оружие того времени, провели экскурсии. А на полевой кухне желающие могли полакомиться кашей и угоститься горячим чаем.

Но самым интересным стала реконструкция Волочаевского боя, которую организовали больше 50 человек из Приамурья, Хабаровского и Приморского краев. Специалисты использовали пиротехнику, поэтому зрелище стало ярким и подарило участникам незабываемые эмоции.

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