Больше 4 километров дорог отремонтируют в 2023 году в Биробиджане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пять улиц общей протяженностью 4,136 километра приведут в порядок в Биробиджане в 2023 году. Власти города определились с окончательным списком дорог, на которых появится новый асфальт.

В перечень вошли пять участков: улица Серышева (от дома № 4 до пересечения с ул. Школьной); улица Рабочая (от дома № 2 до дома № 71); улица Садовая (от дома № 2 до № 80); улица Набережная (от пересечения ул. 40 лет Победы до ул. Бумагина); улица 40 лет Победы (участок от ул. Шалаева до дома № 2 по ул. Набережной).

Ремонт проведут по нацпроекту, который реализуют в городе уже пятый год. За все это время в городе в порядок привели около 70 километров, почти 20 из которых отремонтировали в 2022 году.

Напомним, главную новогоднюю ель столицы ЕАО начали убирать на площади Ленина. Пока с нее снимают иллюминацию, потом дерево начнут разбирать, об этом сообщили в администрации Биробиджана.

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