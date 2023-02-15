«Похищение Алисы»: полиция Комсомольска поймала подозреваемого в преступлении

Мужчина обокрал приятеля в Комсомольске-на-Амуре
Фото: Михаил ФРОЛОВ
37-летний комсомольчанин обратился в полицию с заявлением о краже. В преступлении он подозревал своего знакомого, с которым они накануне отдыхали за бутылкой крепкого.
Олег (имя изменено - прим. ред.) пригласил в гости Николая (имя изменено - прим. ред.). Вечером мужчины выпивали, пока хозяин квартиры не отключился. Тогда гость быстро забрал его смартфон и умную колонку, которая стояла на виду, а после в спешке ушел. Наутро Олег заметил пропажу и написал заявление в полицию. Он оценил сумму ущерба в 41 тысячу рублей.
- По подозрению в краже был задержан 24-летний подозреваемый. По его словам, он заприметил колонку почти сразу, как пришел в гости. Мужчина признался, что продал украденную технику случайному прохожему на автобусной остановке. Он получил за нее три тысячи рублей, которые почти сразу потратил на алкоголь, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Полиция завела уголовное дело по статье «Кража». Николаю грозит до пяти лет лишения свободы. С него взяли подписку о невыезде на время расследования. Украденное имущество разыскивается.
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