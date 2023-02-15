Авария на трубопроводе произошла в Биробиджане Фото: Олег ЗОЛОТО

Рано утром 15 февраля в районе дома №34 на улице Кавалерийской прорвало трубу. Из-за течи специалистам пришлось перекрыть воду, из-за чего жители нескольких домов временно остались без удобств.

В городских пабликах пишут, что уже в 8:00 аварийная бригада ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» приехала на место аварии. Специалисты приступили к ремонту трубопровода. Участок, где обнаружен порыв, раскапывает экскаватор.

Временно без холодной воды остались дома на Кавалерийской №№ 30, 32, 34, 35, 36, 37 и 43. Подачу восстановят сразу после устранения течи. Ремонт может занять несколько часов.

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