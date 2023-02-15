«Можно сказать, я жил на помойке»: хабаровчанин рассказал о многолетнем соседстве с грызунами

Жители бараков на проспекте 60-летия Октября получают новые квартиры в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровчанин Владимир Левковицкий рассказал о том, как больше 50 лет прожил в аварийном бараке. Долгие годы мужчина страдал от невыносимых соседей - крыс и мышей. Последнее время ситуацию усугубил отвратительный запах нечистот.

- Можно сказать, что я жил на помойке. Рядом с домом был туалет, куда сливали воду. Стены промерзали, я постоянно боролся с мышами и крысами. Мой личный рекорд: за год поймал 25 штук, - делится воспоминаниями Владимир Юрьевич.

Барак на проспекте, где жил мужчина, признали аварийным. После этого хабаровчанин попал в очередь на расселение ветхого жилья. Пенсионеру предоставили благоустроенную квартиру в Березовке.

- Здесь и школа рядом, и стадион. Жители доброжелательные: если увидят, что я что-то несу, обязательно помогут. Сама квартира светлая, чистая, уютная.

Мужчине нравятся новые условия жизни. За его обустройством следит городское управление жилищного фонда и приватизации жилья. На днях его проведала начальница ведомства Светлана Верещагина, чтобы посмотреть, в каких условиях теперь будет жить пенсионер. Сейчас он занимается переездом и продумывает детали интерьера новой квартиры.

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