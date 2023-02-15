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НовостиОбщество15 февраля 2023 0:31

Сотрудница почты присвоила почти 200 тысяч рублей социальных выплат в Хабаровском крае

Ее приговорили к лишению свободы условно
Александра ЯВИЩЕНКО
Сотрудница почты присвоила почти 200 тысяч рублей социальных выплат в Хабаровском крае

Сотрудница почты присвоила почти 200 тысяч рублей социальных выплат в Хабаровском крае

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бывшая начальница передвижного отделения почты в селе Кондон Солнечного района присвоила вверенные ей деньги, из-за чего получила наказание. Это произошло в июле 2022 года, когда 51-летняя жительница Комсомольска подделала в поручении на доставку подпись получателя социальных выплат.

- Женщина присвоила пособие на детей в размере 184 тысяч рублей. Во время следствия подсудимая вернула всю сумму, но избежать наказания ей не удалось, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Комсомольчанку приговорили к двум годам лишения свободы условно и назначили ей испытательный срок также на два года.

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