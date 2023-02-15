Сотрудница почты присвоила почти 200 тысяч рублей социальных выплат в Хабаровском крае Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бывшая начальница передвижного отделения почты в селе Кондон Солнечного района присвоила вверенные ей деньги, из-за чего получила наказание. Это произошло в июле 2022 года, когда 51-летняя жительница Комсомольска подделала в поручении на доставку подпись получателя социальных выплат.

- Женщина присвоила пособие на детей в размере 184 тысяч рублей. Во время следствия подсудимая вернула всю сумму, но избежать наказания ей не удалось, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Комсомольчанку приговорили к двум годам лишения свободы условно и назначили ей испытательный срок также на два года.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.