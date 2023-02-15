35 мостов отремонтируют в Хабаровском крае в 2023 году Фото: минтранс Хабаровского края

В 2023 году в Хабаровском крае продолжится реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В рамках программы в порядок приводят и мосты. В планах на этот год - восстановить 35 переправ, которые сейчас пребывают в аварийном состоянии и опасны для использования. Общая протяженность сооружений составит 900 погонных метров.

- На ремонт мостов из федерального бюджета выделено более 940 миллионов рублей. За эти средства будут отремонтированы переправы в Ванинском, Комсомольском, Нанайском, Ульчском, Солнечном, Аяно-Майском, Бикинском, Охотском, Советско-Гаванском районах, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Всего в регионе действует 867 мостов, общая протяженность которых - 25 тысяч метров. К их ремонту приступили еще в прошлом году. За сезон удалось привести в порядок 34 сооружения.

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