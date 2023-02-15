Хранил травку под крыльцом: схрон с наркотиками нашли дома у жителя Хабаровского края

Мужчину осудят за хранение наркотиков в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

До 10 лет лишения свободы грозит жителю района имени Лазо, который незаконно хранил дома почти килограмм наркотиков. Сейчас мужчина ждет суда, находясь в СИЗО.

49-летний житель села Павленково осенью 2022 года нашел в лесу три куста конопли. Мужчина сорвал с них листья и принес домой. Высушив растения, он сложил их в пакет и спрятал под крыльцом. Когда к нему пришли правоохранители в рамках профилактической операции, они нашли запрещенные вещества.

- Экспертиза подтвердила, что в пакете была высушенная конопля весом 960 граммов. По словам обвиняемого, он хранил марихуану для личного употребления, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели уголовное дело, а его самого поместили в СИЗО до вынесения приговора. Правоохранители готовят материалы для передачи дела в суд. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

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