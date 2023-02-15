«Спасибо соседу»: мужчина ушел на работу и едва не спалил дом в Биробиджане

Жильца погоревшего дома привлекут к ответственности в Биробиджане Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Около полуночи в спасательную службу поступил вызов от жителя Биробиджана, который сообщил о пожаре в двухэтажном доме. Мужчина сказал, что проснулся и почувствовал едкий запах дыма. Он исходил из соседней квартиры, но ее жильца на месте не было.

На место отправились расчеты, которым удалось быстро потушить огонь. Пострадала только квартира, где находился очаг возгорания. При пожаре пострадали домашние вещи и мебель.

Причину ЧП выяснили на месте. Оказалось, что хозяин квартиры ушел на работу, оставив включенным обогреватель. Старая проводка не выдержала, что и привело к пожару. Инспекторы провели проверку. По ее результатам мужчина, который едва не спалил весь дом, будет привлечен к административной ответственности.

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