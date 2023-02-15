Лыжники Хабаровского края отправились в переход «Лед и пламя #ZAПобеду»

Лыжный переход «Лед и пламя #ZAПобеду» стартовал в Хабаровском крае Фото: организаторы мероприятия «Лед и пламя #ZAПобеду»

В Хабаровском крае проходит акция в поддержку военнослужащих, участвующих в СВО. 30 участников проследуют из поселка Ягодный до села Верхняя Эконь по заснеженному Амуру в рамках лыжного перехода «Лед и пламя#ZAПобеду». Маршрут длиной больше 150 километров будет пролегать через населенные пункты Нижнетамбовское, Нижние Халбы, кордон Бич Хоуни, Верхнетамбовское и Бельго.

Эта акция также приурочена к 78-й годовщине окончания Великой Отечественной войны и 85-й годовщине образования Хабаровского края. Лыжный переход «Лед и пламя#ZAПобеду» продлится до 19 февраля. Участники уже вышли из стартовой точки в поселке Ягодный Комсомольского района.

- Переходы ежегодно проводятся в Комсомольском районе. Главная задача мероприятия - развитие массового и лыжного спорта, патриотическое воспитание молодежи и спортсменов. Лыжники проведут вахты памяти с минутой молчания и возложением цветов к обелискам Славы и мемориальным доскам участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, - сказал Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края.

Лыжные переходы проводятся с 2007 года. В прошлом году трасса была самой протяженной за все время - 400 километров из Хабаровска до Комсомольска.

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