«Горячая линия» по вопросам субсидий для дачников состоится в Хабаровске 21 февраля
Фото: Администрация Хабаровска
21 февраля хабаровчанам расскажут, как получить субсидию на развитие территорий и их техническое обустройство. В краевой столице состоится горячая линия для представителей садовых (СНТ) и огороднических некоммерческих товариществ (ОНТ).
- Отвечать на вопросы буду специалисты отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов Хабаровска. Тема горячей линии: «Порядок и условия предоставления субсидий СНТ и ОНТ на развитие инфраструктуры территорий, которые находятся в пользовании у граждан в 2023 году», - рассказали в администрации города.
Задать вопросы можно будет 21 февраля с 9:00 до 13:00 по телефонам 40-88-80 и 40-88-81.
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