В Комсомольске-на-Амуре ищут пропавшего Виктора Щукина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры ДПСО «Лига Спас» просят помощи в поисках пропавшего Виктора Щукина из Комсомольска. В ориентировке указано, что 27-летнего мужчину последний раз видели в районе улицы Пирогова 31 января. После этого на связь молодой человек не выходил. Уже две недели родные Виктора пытаются узнать, что с ним случилось.

- Рост Виктора Щукина - 155 сантиметров. У него худощавое телосложение. У мужчины есть особая примета - косоглазие, - рассказали в ДПСО «Лига Спас».

Виктор Щукин пропал 31 января 2023 года Фото: ДПСО "Лига Спас"

В день пропажи на Викторе была черные шапка и спортивные штаны, серые зимние кроссовки и зеленая зимняя куртка до пояса. Всех, кто знает что-либо о месте нахождения мужчины, просят сообщить информацию по телефонам 8 914-192-41-97 или 8 914 167-37-77.

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