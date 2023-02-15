В Комсомольске-на-Амуре ищут пропавшего Виктора Щукина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Волонтеры ДПСО «Лига Спас» просят помощи в поисках пропавшего Виктора Щукина из Комсомольска. В ориентировке указано, что 27-летнего мужчину последний раз видели в районе улицы Пирогова 31 января. После этого на связь молодой человек не выходил. Уже две недели родные Виктора пытаются узнать, что с ним случилось.
- Рост Виктора Щукина - 155 сантиметров. У него худощавое телосложение. У мужчины есть особая примета - косоглазие, - рассказали в ДПСО «Лига Спас».
Виктор Щукин пропал 31 января 2023 года Фото: ДПСО "Лига Спас"
В день пропажи на Викторе была черные шапка и спортивные штаны, серые зимние кроссовки и зеленая зимняя куртка до пояса. Всех, кто знает что-либо о месте нахождения мужчины, просят сообщить информацию по телефонам 8 914-192-41-97 или 8 914 167-37-77.
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