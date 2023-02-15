Шествие в память о героях, погибших вдали от Родины, прошло в Хабаровске

В Хабаровске прошло шествие ветеранов боевых действий, родственников погибших военнослужащих и общественности. Участники почтили память воинов, сражавшихся вдали от Родины и отстаивавших интересы нашей страны.

- Россия при всей своей мощи никогда не была агрессором. Мы никогда не бросали своих, приходили на выручку тем, кому нужна помощь. Наши ветераны доказали, что если враг грозит Родине, ее союзникам, ее соотечественникам, то на защиту невинных встанет огромная страна! Многие ветераны боевых действий и сегодня вносят большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, участвуют в жизни города. Я благодарен защитникам Родины за мужество и стойкость, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Акция началась в 12:45. Участники шествия в сопровождении военной техники прошли по Тургенева до мемориального комплекса на площади Славы. Там они возложили цветы в память о погибших воинах и почтили их память минутой молчания.

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