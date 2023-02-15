Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Хабаровске увеличилась за неделю в два раза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровске снова отмечается рост заболеваемости вирусными инфекциями. С 6 по 12 февраля с симптомами ОРВИ и гриппа за помощью врачей обратились 6 039 жителей города. Это на 583 человека больше, чем на прошлой неделе.

- Эпидпорог в краевой столице превышает норму на шесть процентов. Выявлено 29 случаев гриппа: 22 у взрослых и семь у детей до 14 лет, - сказала Екатерина Царева, консультант городского управления по физкультуре, спорту и здравоохранению.

По словам специалиста, все пациенты переносят болезнь в легкой и средней форме, тяжелых случаев нет. Сейчас в стационарах с гриппом и ОРВИ лечатся 75 человек. При этом она напомнила хабаровчанам, что важно вовремя обращаться к врачам, чтобы не допустить осложнений в дальнейшем.

Внебольничной пневмонией за последнюю неделю заболели 128 человек. Чаще ее диагностируют у людей старше 65 лет.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.