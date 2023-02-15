Водители высоко оценили ремонт дорог в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске благодаря нацпроекту преобразился проспект 60-летия Октября. И водителям ремонт понравился, рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» привели в порядок участок проспекта от Аэродромной до Суворова, а это больше трех километров. Власти потратили на работы 270, 47 миллиона рублей. Деньги ушли на замену полотна в местах с дефектами и новый асфальт. Где-то поменяли бортовой камень, очистили ливневки и поставили новые автобусные остановки. Ремонт продолжался два года и закончился совсем недавно. Вся работа понравилась автолюбителям.

- Эта дорога была в очень плохом состоянии. Были ямы, трещины, выбоины. Ездить было на самом деле не очень комфортно. Сейчас дорога в отличном состоянии, сделали. Все хорошо, спасибо президенту и правительству, что выделяют деньги на такие проекты, - рассказал Сергей Артомонов, водитель.

Нацпроект по ремонту дорог запустили в начале 2019 года по решению Владимира Путина. Программа призвана решить социально-экономические проблемы и улучшить качество жизни. В прошлом году по проекту отремонтировали больше 93 километров дорог и 135 объектов. К слову, мосты сюда тоже входят. В этом году по нацпроекту в порядок приведут 35 сооружений. На эти цели выделили больше 940 миллионов рублей.

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