Медовые пряники для раненых солдат испекли дети в Хабаровске Фото: Приамурская митрополия

Еще один подарок для участников спецоперации подготовили хабаровские дети. В День защитника Отечества раненые солдаты получат в подарок медовые пряники, сделанные своими руками.

Десерт испекли ученики воскресной школы храма Александра Невского. Позже его передадут бойцам, проходящим лечение в госпитале №301 Восточного военного округа.

В Приамурской митрополии рассказали, что пряники испекли заранее, а украшали дети их уже сами. Они расписали сладости в тематике праздника - теперь на них красуются солдаты в военной форме. Руководила процессом Ирина Мордвова, преподаватель школы.

- Дети к этому очень серьезно относятся, у некоторых папы находятся на передовой, ребята считают, что они - наши герои. И вкусными подарками мы решили поддержать тех, кто защищает нашу Родину. Мы все молимся за наших солдат, - рассказала учительница.

Между тем в молодежном отделе епархии проходит акция «Поздравь солдата с Пасхой». Все, кто хочет принять в ней участие, могут принести письма, стихи и рисунки для участников спецоперации. Главным критерием является тема поздравлений - пасхальная.

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