Владимир Путин подписал указ о награждении главы комсомольского управления ГОЧС Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Президент России Владимир Путин 11 февраля подписал указ о награждении главы управления ГОЧС администрации Комсомольска. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени» получил Сергей Христофоров.

- За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Сергея Ивановича Христофорова - начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, - говорится в указе президента России.

Медалью награждаются граждане за особые заслуги в разных отраслях, за большой вклад в области защиты Отечества, укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.