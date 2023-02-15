Хабаровчане шествием отметили День памяти воинов-интернационалистов Фото: Антон Шевченко

15 февраля в России празднуют День памяти воинов-интернационалистов, который приурочен ко дню вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В Хабаровске прошли мероприятия, приуроченные к памятной дате.

В окружном Доме офицеров состоялось собрание. Его участниками стали ветераны боевых действий, которые бывали в горячих точках в Афганистане, Сирии, на Северном Кавказе и в других странах. К ним присоединились представители власти города и региона, высшее командование военных и силовых ведомств.

- Бывших защитников Отечества не бывает. Спасибо всем, кто с доблестью и честью выполняет свой долг, кто не словами, а делом показывает пример служения народу и Родине, - выступил от имени губернатора Александр Никитин, врио главы региона Михаила Дегтярева.

Представителям ветеранских и молодежных организаций, которые проявляют особую активность в работе по патриотическому воспитанию, вручили благодарственные письма губернатора. После торжественной церемонии состоялось шествие, участники которого прошли колонной по Тургенева. На площади Славы они возложили цветы и венки к мемориалу погибшим воинам-интернационалистам. Память героев почтили минутой молчания.

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