Ушел из жизни народный художник из Хабаровска Виталий Дроздов Фото: минздрав Хабаровского края

14 февраля не стало народного художника России Виталия Дроздова. Он ушел из жизни на 84-м году жизни. Причиной смерти стала затяжная болезнь, с которой он боролся долгие годы.

Виталий Петрович родился 13 июня 1939 года. В 1972 году он окончил Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова. Свою карьеру он решил строить в Хабаровске. Здесь он жил и работал, прославляя в своих картинах красоту Дальнего Востока. Его произведения висят на стенах в музеях и галереях как в России, так и за рубежом. Некоторые работы пополнили частные коллекции.

- Прощание с Виталием Дроздовым состоится 17 февраля в 10:30, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

Церемония пройдет в ритуальном зале «Спецкомбината», который расположен на Карла Маркса, 168 А.

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