Зооволонтеры пройдут обучение в Хабаровском крае

Обучение зооволонтеров пройдет в Хабаровском крае
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Трехмесячный курс для будущих волонтеров пройдет в Хабаровском крае. Он состоится в рабочем поселке Переяславка, рассказали в фонде «Спаси меня».
В курс включены лекции, посещать которые можно как онлайн, так и офлайн. Также запланированы практические занятия в Центре реабилитации диких животных «Утес» и выезды в заповедники и заказники края. Авторами обучения станут Карен Даллакян и Эдуард Круглов.
Уже открыта регистрация. Подать заявку на участие можно до 25 февраля.
- После регистрации тебя ждет увлекательное погружение в мир Хабаровского края - тайга, дикие животные и свобода. И если живешь в Хабаровске, то точно понимаешь, о чем мы, - рассказали в фонде «Спаси меня».
После окончания курса участники смогут создать свой зоозащитный проект, познакомиться с опытными профессионалами и получить полезный опыт. Навыки от лечения до выпуска животных будущие зоозащитники получат на базе «Утеса».
Проект реализуется с помощью президентского гранта. Генеральный партнер проекта - Общественное объединение «Департамент».
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