Онлайн-квест на знание истории пожарной охраны пройдет в Хабаровском крае Фото: МЧС Хабаровского края

Впервые хабаровчане смогут проверить свои знания по истории пожарной охраны. В крае пройдет онлайн-квест по этой теме. В нем могут поучаствовать все, независимо от места жительства, возраста образования и профессии, рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Викторина начнется 15 февраля в 12:00 по московскому времени. Квест продлится до 19 февраля. Принять участие можно как в одиночку, так и командой, нужно только заранее зарегистрироваться.

- Онлайн-квест проводит при поддержке МЧС России Всероссийское добровольное пожарное общество. Его цель - совершенствование системы обучения мерам пожарной безопасности и поддержка творческого потенциала педагогических работников и обучающихся, - рассказали в пресс-службе МЧС.

В квесте - две части. Первая, тестовая, содержит в себе 30 вопросов. Половина из них на знание правил пожарной безопасности, остальные - об истории пожарной охраны. Ответить на все нужно за полчаса, то есть по минуте на вопрос. В итоге вы получаете баллы и электронный сертификат.

Во второй части 10 открытых вопросов, своеобразное исследование. Чтобы понять, как правильно на них ответить, нужно разобрать похожие задания из предыдущих викторин.

За весь квест можно получить максимум 75 баллов. Результаты опроса опубликуют 22 февраля на сайте вдпо.рф, а победителям и призерам на электронные почты придут дипломы.

Онлайн-квест - это не все, что приготовили для хабаровчан. Это часть большой игры, в которой будет восемь подобных викторин. Победители получат почетные грамоты от МЧС и Всероссийского добровольного пожарного общества, а их фамилии занесут в раздел «Зал почета» портала «Пожарно-техническая выставка».

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