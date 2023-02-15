Приостановлена работа паромной переправы между Хабаровским краем и Сахалинской областью Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Ванино приостановлена работа паромной переправы, которая соединяет Хабаровский край и Сахалинскую область. Пересечение акватории запрещено судам, которые имеют ледовый класс АRC4 и ниже.

- На подходах к порту Ванино наблюдается тяжелая ледовая обстановка. Из-за этого работа переправы была временно прекращена, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пока неизвестно, как долго будет действовать запрет. В ведомстве уточнили, что переправу Ванино - Холмск откроют после улучшения обстановки. Так как с 12 января начался сезон ледокольных проводок, проход судам в порту Ванино обеспечивают два ледокола.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.