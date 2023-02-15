Проект межвузовского кампуса обсудили в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае продолжают работать над созданием межвузовского кампуса. Его проект накануне обсудили в региональном центре.
- Сторонам удалось достичь общего понимания по ряду важных вопросов, таких как финансирование и способы обеспечения исполнения концессионером обязательств, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Напомним, планируется, что кампус станет основной площадкой для развития образовательных программ, а к 2030 году он будет насчитывать больше 30 тысяч студентов.
Власти уже выбрали несколько направлений, которые будут развивать на базе кампуса: это строительство и урбанистика, IT-школа, инженерия, гуманитарная школа и креативная индустрия.
Строительство кампуса начнется в этом году. Инициатива проекта принадлежит губернатору Михаилу Дегтяреву. Программа направлена на развитие в регионе инновационных производств.
Недавно в город приехал Цзян Сяоян, генконсул КНР. По итогам встречи с ним было решено создать рабочую группу проекта. В нее вошли ведущие вузы региона.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru