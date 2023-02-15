Проект межвузовского кампуса обсудили в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают работать над созданием межвузовского кампуса. Его проект накануне обсудили в региональном центре.

- Сторонам удалось достичь общего понимания по ряду важных вопросов, таких как финансирование и способы обеспечения исполнения концессионером обязательств, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Напомним, планируется, что кампус станет основной площадкой для развития образовательных программ, а к 2030 году он будет насчитывать больше 30 тысяч студентов.

Власти уже выбрали несколько направлений, которые будут развивать на базе кампуса: это строительство и урбанистика, IT-школа, инженерия, гуманитарная школа и креативная индустрия.

Строительство кампуса начнется в этом году. Инициатива проекта принадлежит губернатору Михаилу Дегтяреву. Программа направлена на развитие в регионе инновационных производств.

Недавно в город приехал Цзян Сяоян, генконсул КНР. По итогам встречи с ним было решено создать рабочую группу проекта. В нее вошли ведущие вузы региона.

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