Второй этап конкурса «Студенческий актив» прошел в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Конкурс «Студенческий актив» проходит в Хабаровске. Завершился второй этап, в котором приняли участие 26 команд общежитий и самоуправлений вузов и колледжей города.

Свои умения ребята представили в виде презентации по японской технологии «Печа-куча». Это значит, что в проекте должно быть 10 слайдов длительностью по 20 секунд.

В перерывах между представлениями перед студентами и гостями выступали спикеры. Эксперты рассказали, как правильно и успешно можно развивать социальные сети и выступать перед публикой.

- Многие креативно подошли к процессу, использовали в выступлении кричалки, надели костюмы и даже принесли ростовую куклу. Команды показали, насколько им важно то, что они делают, - рассказали в городском управлении по связям с общественностью и работе с молодежью.

Сейчас участники ждут промежуточные результаты и готовятся к деловой игре. Там они покажут свои навыки в антикризисном управлении. И уже по итогам этого события выберут самых лучших студентов города.

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