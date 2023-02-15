Лежачую пенсионерку обнаружили горящем доме на Комсомольской в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В ГУ МЧС по Хабаровскому краю рассказали подробности пожара в доме на Комсомольской. Оказалось, в одной из квартир находилась лежачая пожилая женщина, которую эвакуировали спасатели.

Напомним, информация о возгорании поступила спасателям в 16:35. на место тушения пожара в девятиэтажке выехали 32 человека и восемь единиц техники.

Прибыв на место, пожарные разделились на две команды. Пока одна тушила огонь, вторая исследовала дом, смотрела, есть ли в квартирах люди. В одной из них обнаружили лежачую пенсионерку. Специалисты проверили ее квартиру и находились с ней, пока не приехали врачи. Кроме того, из дома эвакуировали семерых взрослых. Никто при пожаре не пострадал.

- В 17:23 руководитель тушения пожара сообщил о локализации возгорания на площади 20 квадратных метров. В 18:05 пожар был полностью потушен. От огня пострадали помещения, где располагался офис ТСЖ, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Причину пожара выяснят специалисты Госпожнадзора после опроса очевидцев и осмотра места возгорания.

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