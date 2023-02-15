Проект ЦУР «Бизнес» для налаживания отношений между властью и предпринимателями реализуют в Хабаровском крае Фото: ЦУР Хабаровского края

В Хабаровском крае выстраивают диалог между властью и предпринимателями. Для этого в регионе планируют запустить пилотный проект ЦУР «Бизнес». Его организуют на базе Центра управления регионом.

Подобная программа уже работает в Московской области и помогает решить вопросы предпринимателей. По словам Максима Решетникова, министра экономического развития, регион входит в число лидеров.

Теперь такая практика появится еще в 11 регионах страны, в том числе Якутии, Сахалинской области и Хабаровском крае. Запустить ее планируют в марте. А субъекты, где будет работать программа, смогут рассчитывать на дотацию по инвестиционному налоговому вычету.

- Это новая современная площадка, которая позволяет аккумулировать все запросы, поступающие от бизнес-сообщества, инвесторов в отношении тех или иных проблем и работы на территории края. Это позволяет оперативно усовершенствовать технологию работы, развернуть дополнительные меры поддержки для того, чтобы бизнесу, предпринимателям, инвесторам был комфортно работать на территории Хабаровского края, - прокомментировала Мария Авилова, первый зампред.

По итогам прошлого года в Подмосковье отработали по программе больше восьми тысяч обращений. В каждом муниципалитете и ведомстве есть модераторы - исполнители и контролеры. Главы регионов видят все обращения, а также рейтинг лучших и худших ответственных по их отработке.

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