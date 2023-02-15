Прокуратура взяла под контроль ситуацию с нападением стаи собак на жителей Комсомольска-на-Амуре

Прокуратура взяла на контроль нападение стаи собак на жителей Комсомольска-на-Амуре Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Комсомольске-на-Амуре стая собак нападает на горожан. Стало известно, что животные не безнадзорные. У них есть хозяин - местный пожилой мужчина.

Ситуацию под контроль взяла городская прокуратура. Борис Кононенко, глава надзорного органа, провел совещание на эту тему. О случившемся в ведомстве узнали из соцсетей.

По вопросу отчитались представители полиции, администрации и муниципального предприятия «Спецавтохозяйство».

- Обсудили способы решения проблемы, запланировали конкретные мероприятия по ее устранению, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Пока ситуация решается, процесс под личный контроль поставил Борис Кононенко.

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