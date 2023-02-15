Подозреваемого в нападении с проникновением в квартиру задержали на Сахалине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Холмске 40-летний мужчина подозревается в нападении. По информации УМВД России по Сахалинской области, он проник в квартиру, чтобы ограбить ее хозяина.

13 февраля полицейским сообщили, что из подъезда дома по улице 60-летия Октября выбежал мужчина. На него кто-то напал.

- Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.

Позже стало известно, что вечером 13 февраля подозреваемый проник в квартиру потерпевшего и напал на него. Он хотел украсть у 39-летнего мужчины деньги и даже угрожал расправой. К слову, нападавший уже имел за плечами судимость.

Против него завели дело по статье «Разбой с проникновением в жилище». Мужчина задержан. Ему может грозить от семи до 12 лет колонии или штраф до миллиона рублей.

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