Память воинов-интернационалистов почтили в Магадане Фото: администрация Магадана
День памяти воинов-интернационалистов отмечают в России 15 февраля. В эту дату 34 года назад из Афганистана вывели советские войска. В честь этого в Магадане почтили память павших воинов.
У памятника «Землякам-колымчанам, погибшим на службе в Афганистане, Чечне» прошел митинг с участием мэрии, епархии и горожан. Всех встречал почетный караул, в котором стояли курсанты молодежного патриотического клуба.
Митинг открыл мэр города Юрий Гришан. Он отметил, что в этом году День памяти приобретает особый смысл.
- Сегодня «мы вместе» - не просто слова. Нам нужно поддержать всех защитников Отечества. Вспомним тех, кто не вернулся домой. Их судьбы трагически прервались в самом расцвете сил, - сказал глава города.
Память магаданцев, не вернувшихся тогда домой, почтили минутой молчания. А позже прошло возложение цветов.
Конфликт длился больше десяти лет. Он унес десятки тысяч жизней, многие пропали без вести. Сегодня в городе есть организация «Боевое братство». Ее специалисты помогают инвалидам и семьям погибших в этой войне, сохраняет историческую память.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru