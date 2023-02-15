Память воинов-интернационалистов почтили в Магадане Фото: администрация Магадана

День памяти воинов-интернационалистов отмечают в России 15 февраля. В эту дату 34 года назад из Афганистана вывели советские войска. В честь этого в Магадане почтили память павших воинов.

У памятника «Землякам-колымчанам, погибшим на службе в Афганистане, Чечне» прошел митинг с участием мэрии, епархии и горожан. Всех встречал почетный караул, в котором стояли курсанты молодежного патриотического клуба.

Митинг открыл мэр города Юрий Гришан. Он отметил, что в этом году День памяти приобретает особый смысл.

- Сегодня «мы вместе» - не просто слова. Нам нужно поддержать всех защитников Отечества. Вспомним тех, кто не вернулся домой. Их судьбы трагически прервались в самом расцвете сил, - сказал глава города.

Память магаданцев, не вернувшихся тогда домой, почтили минутой молчания. А позже прошло возложение цветов.

Конфликт длился больше десяти лет. Он унес десятки тысяч жизней, многие пропали без вести. Сегодня в городе есть организация «Боевое братство». Ее специалисты помогают инвалидам и семьям погибших в этой войне, сохраняет историческую память.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.