Михаил Дегтярев встретился с атаманом Уссурийского казачьего общества в Хабаровске Фото: Вячеслав Реутов

В правительстве Хабаровского края прошла встреча губернатора Михаила Дегтярева с атаманом Уссурийского войскового казачьего общества Александром Агибаловым. На совещании также присутствовал окружной атаман, зампред регионального правительства по инфраструктуре Роман Мирошин. Участники вынесли на обсуждение вопрос о развитии казачества в крае. Они обсудили задачи, которые ставят Верховный главнокомандующий - президент России Владимир Путин и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

- Михаил Дегтярев заострил внимание на роли казачьего общества в защите интересов России в военной спецоперации. Сейчас в зоне СВО сражаются сотни амурских казаков, выполняя свой воинский долг, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В регионе принимают меры по возрождению казачества. Уже открыто 33 профильных кадетских класса, в которых занимаются больше 700 школьников. Возрожден Амурский казачий хор, выпускается газета «Приамурский казачий вестник». В крае активно ведется работа по созданию казачьего кадетского корпуса, где сможет заниматься молодежь со всех регионов Дальнего Востока. Его планируют открыть в Комсомольске к началу учебного года в 2024-м.

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