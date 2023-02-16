Зарплаты в Хабаровском крае за год выросли на 13 процентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники одной из крупнейших платформ для поиска работы поделились статистикой роста средних зарплат в ДФО. Для сравнения брались данные за январь 2022 и 2023 года.

Если брать во внимание все регионы Дальнего Востока, то средняя зарплата за год увеличилась на 9 931 рубль (12,99 процента), поднявшись до 70 591 с 60 861 рубля в 2022 году. В Хабаровском крае доходы жителей в среднем выросли на 7 707 рублей (с 57 459 в 2022-м до 65 384 рублей в январе 2023 года). Наш регион занял седьмое место в динамике роста зарплат, обогнав только Сахалинскую область Камчатский край, Чукотский АО и Республику Саха (Якутия).

В Хабаровском крае выросло и зарплатное ожидание. Если в прошлом году жителей региона устраивало среднее предложение в 51 894 рубля, то в 2023-м показатель увеличился на 3 669 рублей, достигнув отметки 55 563 рубля.

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