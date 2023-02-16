Скорости мобильного интернета МТС в «Броско Молле» выросли вдвое

Фото: Елена БЯНКИНА

МТС установила дополнительное телекоммуникационное оборудование в торгово-развлекательном центре «Броско Молл». В результате проведенных работ скорости мобильного интернета выросли в два раза на всех этажах торгового центра, включая зону фудкорта и кинотеатра.

Чтобы посетители «Броско Молла» беспрепятственно могли пользоваться всеми современными цифровыми сервисами на высоких скоростях, МТС дополнила ранее развернутое внутреннее LTE-покрытие в здании специализированным оборудованием связи. Благодаря чему посетители получили возможность комфортно работать в зоне фудкорта, вести прямые эфиры, искать в Сети информацию и отзывы о понравившихся товарах, отправлять фотографии из примерочных, делиться селфи в соцсетях, вызывать такси до места назначения через приложения.

«Сегодня жители городов настолько привыкли, что связь должна быть везде, что ее отсутствие в современных торговых и деловых центрах вызывает недоумение. Улучшение качества связи внутри важных инфраструктурных объектов - один из приоритетов МТС. Мы анализируем популярные у хабаровчан локации с помощью Big Data, что позволяет заранее прогнозировать рост трафика в определенных местах. В торговом центре мы зафиксировали рост интернет-трафика на 25% и приняли решение об установке дополнительного телеком-оборудования», - рассказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

При строительстве современных ТРЦ используются материалы, имеющие высокий уровень радиопоглощения. Они «гасят» сигнал от внешних базовых станций. Поэтому МТС реализует масштабные инженерные проекты по внутреннему покрытию крупных объектов качественной связью. В их числе хабаровский аэропорт, торговый центр «Стрелка», торговый центр «Макси Молл» и другие. Также ранее МТС первой из операторов связи обеспечила стопроцентным внутренним покрытием ТЦ «Броско Молл» голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом.