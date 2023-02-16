Женщина заплатила штраф за оскорбление матери с ребенком в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокурор Ванинского района привлек к ответственности местную жительницу, которая в ходе ссоры оскорбила женщину и ее несовершеннолетнего ребенка.

В ноябре 2022 года женщины поссорились. Выясняя отношения, одна из них грубо высказалась в адрес матери с ребенком. Это задело чувства второй участницы конфликта, и она решила разобраться по закону. Потерпевшая написала заявление в полицию об унижении чести и достоинства.

- Была проведена проверка по обращению матери несовершеннолетнего ребенка об их оскорблении местной жительницей. Вина женщины была доказана, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Вспыльчивую жительницу Ванинского района оштрафовали на пять тысяч рублей.

Напомним, оскорбление другого лица влечет возбуждение административного дела и наложение штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц эта сумма выше - от 30 до 50 тысяч, а для юрлиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

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