Глава Советско-Гаванского района Юрий Бухряков ответил на вопросы жителей в прямом эфире Фото: Центр управления регионом Хабаровского края

15 февраля на официальных страницах администрации Советско-Гаванского района в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» состоялся прямой эфир с Юрием Ивановичем Бухряковым. Глава района ответил на вопросы, которые больше всего волнуют местных жителей.

Самыми волнующими людей темами стали работа общественного транспорта, ремонт дорог, благоустройство территорий, отлов бездомных собак и кошек. Жители поселка Заветы Ильича спросили, что будет с бассейном, который сейчас закрыт для посещений.

- Бассейн был подведомствен одной из воинских частей. Он уже давно закрылся. У нас в Совгавани два бассейна во Дворце спорта, которые мы отремонтировали. Также построили физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Не так велико расстояние от поселка до Совгавани, поэтому сегодня дешевле организовать перевозку людей, чем построить новый бассейн, - сказал Юрий Бухряков.

Во время прямого эфира подняли еще один острый вопрос - ремонт светофора рядом со школой в Майском. Сейчас там есть только «лежачий полицейский», поэтому жители переживают за безопасность детей. По словам главы администрации района, работу светофора, который сломался из-за замыкания электричества, восстановят с приходом тепла.

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