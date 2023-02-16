Работодателям Хабаровского края возместят часть расходов на зарплату молодых сотрудников Фото: Иван МАКЕЕВ

В России реализуется программа, направленная на поддержку молодых работников и предпринимателей. Работодателям возмещают часть расходов на зарплаты, что позволяет решить сразу несколько проблем. Бизнесмены активней принимают молодежь на работу, а у начинающих специалистов появляется возможность набраться опыта после окончания учебы.

- Господдержка работодателей действительно повысила заинтересованность предпринимателей края в найме молодежи. По программе уже трудоустроено 376 человек. В этом году еще около 350 вакансий займут молодые сотрудники. В рамках программы работодатели принимали на работу и подростков на время летних каникул. В этом году продолжим такую практику, - сказала Инна Малинина, первый зампред комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

Предприниматель может получить субсидию при найме работников в возрасте от 16 до 30 лет. Помощь равна размерам трех МРОТ, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. В среднем это 75 тысяч рублей на одного человека.

Подать заявку на участие в госпрограмме можно на портале «Работа в России».

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