Хабаровск признан лучшим по качеству оценки регулирующего воздействия в 2022 году Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск стал лучшим среди городов края в проведении оценки регулирующего воздействия (ОРВ) по итогам 2022 года. Этот параметр позволяет понять значимость принимаемых властью решений и оценить их социально-экономические последствия. Благодаря ОРВ появляется возможность отправить на доработку или отклонить нововведения, которые могут дать негативный эффект.

За прошлый год администрация Хабаровска выдала 134 экспертных заключения, было оценено 69 проектов, по которым выдвинуто около 200 предложений и замечаний. Их них 173 приняты во внимание и проработаны. В городском управлении провели экспертизы трех действующих нормативно-правовых актов (НПА). Они выявили несоответствие отдельных положений, которые мешают работать предпринимателям. По итогам работы все замечания были устранены.

В правительстве края высоко оценили работу совета по предпринимательству при мэре Хабаровска. Его представители принимают участие в рассмотрении НПА. За 2022 год они рассмотрели 36 проектов и высказали свое мнение о том, как можно устранить административные барьеры и необоснованные расходы.

- Администрация города выражает благодарность всем участникам совета и бизнес-сообществу за участие в обсуждении проектов муниципальных актов, - обратились к предпринимателям в управлении экономического развития Хабаровска.

Благодаря участию совета в 36 проектах НПА удалось вычеркнуть положения, которые создавали лишние преграды для бизнеса. Принятие четырех актов пришлось приостановить, так как они нуждались в дополнительной проработке.

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