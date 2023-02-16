Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 февраля 2023 3:04

Большая авария на трубопроводе произошла в поселке Солнечный Хабаровского края

Ремонтная бригада уже работает на месте
Александра ЯВИЩЕНКО
Большая авария на трубопроводе произошла в поселке Солнечный Хабаровского края Фото: @khabarovskie

Большая авария на трубопроводе произошла в поселке Солнечный Хабаровского края Фото: @khabarovskie

Фото: Социальные сети

Утром 15 февраля произошла авария на трубопроводе в поселке Солнечном. Прорыв подземной трубы холодного водоснабжения образовался на перекрестке улиц Ленина и Геологов. На место уже прибыли рабочие. Сейчас специалисты занимаются заменой труб.

- Место коммунальной аварии посетил прокурор Солнечного района Павел Иванов. Начата проверка того, как ресурсоснабжающая организация соблюдает жилищное законодательство. Также будет дана оценка скорости проведения ремонтных работ и устранения последствий прорыва трубы, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Если по результатам проверки будут установлены нарушения, прокуратура примет меры реагирования.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.