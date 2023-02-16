Большая авария на трубопроводе произошла в поселке Солнечный Хабаровского края Фото: @khabarovskie
Фото: Социальные сети
Утром 15 февраля произошла авария на трубопроводе в поселке Солнечном. Прорыв подземной трубы холодного водоснабжения образовался на перекрестке улиц Ленина и Геологов. На место уже прибыли рабочие. Сейчас специалисты занимаются заменой труб.
- Место коммунальной аварии посетил прокурор Солнечного района Павел Иванов. Начата проверка того, как ресурсоснабжающая организация соблюдает жилищное законодательство. Также будет дана оценка скорости проведения ремонтных работ и устранения последствий прорыва трубы, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Если по результатам проверки будут установлены нарушения, прокуратура примет меры реагирования.
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