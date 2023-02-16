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НовостиОбщество16 февраля 2023 3:21

Завершился первый этап голосования за общественные территории Хабаровска

Свой выбор сделали 62,5 тысячи жителей города
Александра ЯВИЩЕНКО
Завершился первый этап голосования за общественные территории Хабаровска

Завершился первый этап голосования за общественные территории Хабаровска

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске закончился первый этап голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Жители краевой столицы могли отдать свои голоса за один из 28 объектов, который будет отремонтирован в 2024 году. Всего участие в голосовании приняли 62,5 тысячи хабаровчан.

- По итогам первого этапа было отобрано 20 территорий. Больше всего голосов получили скверы на Фурманова (28,31 процента), в районе храма Матроны Московской (20,73 процента), на Аксенова (9,82 процента), - рассказали в администрации Хабаровска.

Второй этап отбора пройдет уже в апреле. Он станет последним и определит, какой парк, сквер или площадь приведут в порядок в следующем году. Хабаровчан просят не оставаться в стороне. Каждый голос может стать решающим.

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