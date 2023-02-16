Завершился первый этап голосования за общественные территории Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске закончился первый этап голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Жители краевой столицы могли отдать свои голоса за один из 28 объектов, который будет отремонтирован в 2024 году. Всего участие в голосовании приняли 62,5 тысячи хабаровчан.

- По итогам первого этапа было отобрано 20 территорий. Больше всего голосов получили скверы на Фурманова (28,31 процента), в районе храма Матроны Московской (20,73 процента), на Аксенова (9,82 процента), - рассказали в администрации Хабаровска.

Второй этап отбора пройдет уже в апреле. Он станет последним и определит, какой парк, сквер или площадь приведут в порядок в следующем году. Хабаровчан просят не оставаться в стороне. Каждый голос может стать решающим.

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