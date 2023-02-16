Стихийные свалки мусора ликвидируют в Хабаровске

Две свалки мусора обнаружили в Хабаровске Фото: Татьяна Пестерева

В краевой столице продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок мусора. С июля по октябрь 2022 года было убрано четыре большие территории, захламленные отходами. На полигоны вывезли около 52 тонн мусора. Недавно регоператору поступили сообщения еще о двух местах, где копятся горы отходов. Эксперты выехали на места, чтобы зафиксировать нарушения и составить акты.

Первая свалка образовалась рядом с домом №32 на Казанской. Мусор копится прямо под окнами жителей, несмотря на то, что в 130 метрах стоят мусорные баки. Мусоровозы каждый день очищают контейнеры. В горе хлама специалисты нашли остатки утеплителя, который использовали рабочие при ремонте теплотрассы.

По второму адресу около дома №25 на улице Северной также была зафиксирована свалка.

- С 2005 года здесь сбрасывают пакеты жители всех окрестностей. Не раз организовывали очистку своими силами, но свалка быстро разрастается снова. Некоторые едут прямо на машине и выбрасывают мусор. У нас регулярно вывозят пакеты, я ставлю их вдоль дороги около дома, и мусоровоз забирает, - рассказала Мария Тихонова, местная жительница.

Сотрудники регоператора зафиксировали свалки, но этого недостаточно, чтобы их убрать. Нужно уточнить их координаты, размеры, оценить объемы и состав отходов, подготовить акты. После этого необходимо найти собственников территорий, которым будут направлены уведомления о необходимости решить вопрос. На это отводится 30 дней. Если ситуация не изменится, регоператор вывезет мусор своими силами.

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