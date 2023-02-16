Пожарные через окно эвакуировали ребенка с третьего этажа в Биробиджане
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
Днем 16 февраля в подъезде дома №23 на Осенней улице произошел пожар. Жильцы вызвали спасателей, так как справиться с возгоранием самостоятельно у них не получилось. Квартиры наполнились дымом, который исходил от горящего ящика на лестничном пролете. Выйти на улицу жильцы не могли, так как дышать в подъезде было нечем.
Приехавшим пожарным пришлось развернуть автолестницу, чтобы эвакуировать ребенка из квартиры на третьем этаже через окно. К счастью, он не пострадал.
- Ящик с хламом загораживал выход и мог способствовать гибели людей при эвакуации. Около 13:00 его удалось потушить, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.
Жителей города призывают не нарушать правила пожарной безопасности и сообщать о таких случаях. Возможно, в будущем это позволит предотвратить трагедию.
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