Потепление ждет Хабаровский край 17 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Хабаровске 17 февраля порадует жителей города спокойствием. На улице заметно потеплеет. Ночью мороз дойдет до -18, а вот днем столбик термометра покажет от -6 до -8 градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, осадков в пятницу не будет.

На территории всего региона также станет теплее. Небольшой снег затронет только часть центрального района. Средняя скорость ветра 17 февраля составит 2-12 метров в секунду.

На юге Хабаровского края ночью будет от -16 до -21, а днем от -3 до -8. Температура в центральных районах ночью опустится от -17 до -30, а ближе к обеду установится на отметке от -5 до -12 градусов. В северной части региона ночью ожидается от -17 до -33, а днем от -10 до -15 градусов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.