До 250 тысяч рублей на газификацию могут получить жители Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Льготники из Хабаровского края могут получить деньги на социальную газификацию. По информации правительства, теперь хабаровчанам могут выплатить 150 тысяч рублей. К этой сумме у некоторых категорий есть возможность добавить еще 100 тысяч рублей федерального пособия. Деньги положены по новой программе. Уже известно, что 54 региона на эти цели получат 2, 5 миллиарда рублей, их которых 7, 5 миллиона положено Хабаровскому краю.

По программе социальной газификации к участку можно бесплатно подвести газ. Только вот хозяину нужно за свой счет купить оборудование и оплатить работу на своей земле. Для многих это большие деньги. Вот власти и решили помочь в этом вопросе хоть частично.

- Отдельные жители смогут войти в обе программы, а значит, получить 150 тысяч от края и еще 100 тысяч от федерации. По краевой программе на выплату могут претендовать без учета доходов инвалиды либо участники ВОВ, ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто или других мест принудительного содержания. Также право на нее имеют награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» либо проработавшие не менее полугода в тылу в период Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, - рассказал Александр Дорофеев, министр соцзащиты края.

При учете доходов на пособие могут рассчитывать некоторые малоимущие и одиноко проживающие инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, несовершеннолетними детьми и неработающие пенсионеры. Их доход не должен быть больше прожиточного минимума. А с этого года список расширился еще и на мобилизованных и их семьи. Всего в регионе на выплату предусмотрено 59,3 миллиона рублей.

По федеральной программе список этих категорий меньше: участники ВОВ, инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов ВОВ и боевых действий, участников войны, ветеранов боевых действий, многодетные семьи и малоимущие, в том числе с детьми.

Заявление на компенсацию можно подать в соцзащиту по месту жительства, МФЦ, через «Госуслуги» или портал «Услуги27». По вопросам можно позвонить по телефону 8 (4212) 232-323.

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