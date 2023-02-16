40 спортсменов из Хабаровского края выступят на Играх «Дети Азии-2023» Фото: минспорта Хабаровского края

Зимние Международные спортивные игры «Дети Азии-2023» пройдут с 23 февраля по 5 марта в Кемеровской области. Соревнования пройдут сразу в пяти городах - Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Таштагол и Шерегеш. На играх выступят спортсмены из 13 стран. Они разыграют 57 комплектов наград по 10 видам спорта. От Хабаровского края в составе сборной ДФО поедут 40 спортсменов. Они примут участие в состязаниях по керлингу, хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, лыжных гонках и конькобежному спорту.

- Международные соревнования «Дети Азии» - это всегда праздник. Для многих ребят они стали трамплином в большой спорт. Хабаровский край - зимний регион, поэтому у нас есть все шансы хорошо проявить себя, - сказал Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края.

Больше всего участников от Хабаровского края среди хоккеистов. Команда «Амур-2007» составит основу дальневосточной сборной. Тренер ребят Евгений Кувеко рассказал, что сейчас идет активная подготовка спортсменов. Уже 17 февраля команда отправится в Омск, где пройдут контрольные игры. Первая игра наших хоккеистов будет с участниками из Новокузнецка, хозяевами турнира.

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