Лесоперерабатывающий центр запустят на ТОР «Хабаровск» Фото: Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики
На территории опережающего развития «Хабаровск» появится центр по лесопереработке. Соглашение уже подписала Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) с компанией «Тумнинский прииск». В проект вложат порядка миллиарда рублей, а благодаря ему работу смогут получить больше 300 человек.
Центр начнет работу в конце 2024 года. Здесь смогут производить топливные гранулы, фанеру, лущеный шпон, пиломатериалы, арболитовые блоки. Мощность будет внушительной - больше 200 тысяч кубометров. А пока инвестор построит цехи для переработки дерева, камеры для сушки и установит оборудование. Сырье сюда будет поступать со всего Хабаровского края.
Топливные гранулы получатся из отходов и древесины низкого сорта, а из щепы планируют изготавливать арболитовые блоки. А еще предприятие обеспечит дровами местных жителей.
- Благодаря статусу резидента ТОР получим налоговые льготы и сниженные страховые платежи. Рассчитываем на ускоренное таможенное оформление как для импорта из Китая спецтехники и современного оборудования, так и для экспорта уже готовой продукции. Важно, чтобы сроки были максимально короткими, - рассказал Иван Ненуженко, замдиректора ООО «Тумнинский прииск».
Региональное правительство тоже поддержало проект - ведомство заинтересовано в создании и развитии таких предприятий.
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