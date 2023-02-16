Ремонтник украл надувную куклу и технику в Комсомольске-на-Амуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре полиция задержала подозреваемого в крупной краже. По данным городского УМВД, мужчину наняли для ремонта офиса, а он решил нажиться на чужом имуществе.

О краже в полицию сообщила 54-летняя хозяйка коммерческого помещения в Городе юности. Женщина рассказала, что из офиса пропало много вещей: резиновая лодка, два лодочных мотора, походный шатер, стремянка, два промышленных и один бытовой кондиционеры, морозильный ларь и надувная рекламная кукла. Общий ущерб составил 701 тысячу рублей.

Оперативники задержали подозреваемого - 27-летнего жителя Комсомольска. Он рассказал, что решился на преступление, чтобы погасить свои кредиты.

- Злоумышленник разместил на одном из сайтов объявлений информацию о продаже техники. Две недели он продавал похищенное. Вырученные 205 тысяч рублей фигурант, как и планировал, потратил на погашение кредитных обязательств, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Заведено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Пока полиция ищет похищенные вещи, мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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