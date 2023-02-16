3,5 года на двоих: рецидивистов осудили за проникновение со взломом и кражу в Хабаровске

Двух мужчин осудили за кражу техники из квартиры в Хабаровске
Фото: УМВД России по Магаданской области
Мужчина решил обокрасть квартиру, которую он раньше снимал в Краснофлотском районе. На дело он взял своего знакомого, у которого за плечами богатый криминальный опыт. Задумка подельников удалась, но совсем скоро правосудие их настигло.
43-летний житель Пятой площадки вместе с 44-летним знакомым арендовали машину. Вечером они подъехали к дому на Тихоокеанской в Краснофлотском районе, где младший из подельников раньше снимал квартиру. Мужчины взломали дверь, прошли внутрь, пока дома никого не было. Их внимание привлекли фен, микроволновка, телевизор и вентилятор. Они забрали технику и уехали.
Вернувшись следующим утром домой, хозяйка обнаружила следы взлома на дверном замке и пропажу вещей из квартиры. Она обратилась в полицию, оценив ущерб в 22 тысячи рублей. Правоохранители быстро вычислили подозреваемых и задержали их.
- Старший мужчина не раз привлекался за наркоторговлю и кражи. Летом 2021 года он освободился из колонии. Второй фигурант был судим за разбой, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Полицейские нашли микроволновку в квартире знакомой одного из подельников. Остальные украденные вещи находились дома у 43-летнего мужчины.
Преступников судили по статье «Кража». Их признали виновными, назначив наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Старшего приговорили к году и 10 месяцам, а младшего - к году и восьми месяцам заключения.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru