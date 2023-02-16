Четыре команды Хабаровского края выступят на «Кибердроме» Фото: минобрнауки Хабаровского края

В Хабаровском крае прошел экзамен, по результатам которого определили составы четырех команд. Они представят регион в четвертьфинале Всероссийского конкурса «Кибердром». Из 48 человек, проходивших испытания, только 32 успешно справились с заданиями. Каждую команду будут представлять два школьника, три студента и три молодых специалиста промышленных предприятий.

Конкурсанты справились с теоретическим заданием, преодолели полосу препятствий с помощью беспилотного дрона. Их оценивали за скорость, мастерство и чистоту маневров.

- За практику высший балл получили два молодых специалиста, которые представляют Комсомольский авиационный завод имени Ю. А. Гагарина и «Российские железные дороги» (РЖД). Не забыли и про участников 2022 года. Им вручили свидетельства об освоении новой профессии - оператора наземных средств управления беспилотниками, - сказал Петр Черемухин, куратор конкурса, директор краевого центра образования.

Тех, кто вошел в составы команд, ждет дальнейшее обучение. Они будут тренироваться, программировать беспилотники на автономный полет, готовить видеоролики о предприятиях, разрабатывать бизнес-проекты, посвященные беспилотной авиации.

Четвертьфинал «Кибердрома» пройдет с 20 по 25 марта. В нем примут участие 480 человек в составе 60 команд. В финал попадут только 15 из них.

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