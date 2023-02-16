Жители Комсомольска-на-Амуре поддержали ВС РФ и Владимира Путина Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Больше 300 представителей трудовых коллективов, профсоюзов, учебных заведений, политпартий и общественников из Комсомольска собрались на митинг в городском Дворце творчества детей и молодежи. Они выступили в поддержку Вооруженных сил России и президента страны Владимира Путина. Участники мероприятия высказались в поддержку проводимой руководством страны военной спецоперации. Они призвали жителей Города юности объединиться и оказать помощь Вооруженным силам.

- Каждому из нас нужно верить в победу и в наших воинов. Они встали на защиту нашей веры, памяти, ценностей. Солдатам на передовой очень нужна наша поддержка. Им нужна вера в то, что они вернутся к близким, конечно, с победой, и наступит долгожданный мир. Давайте поддержим нашу страну, нашего президента, нашу армию, - обратилась к участникам митинга Ирина Шевченко, учительница иностранного языка комсомольской школы №4.

Это не первая акция в поддержку ВС РФ и президента, которая проходит в регионе. Только в Хабаровске с начала СВО состоялось 11 митингов. Их участниками стали больше 23 тысяч человек.

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