Мероприятие «Автобус» проходит в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровского края

В Хабаровске стартовало профилактическое мероприятие «Автобус». Во время него специалисты ГИБДД проверят общественный транспорт города.

Операция проходит с 13 по 17 февраля. Инспекторы проверяют, как обеспечивается безопасность движения и перевозки людей. Специалисты останавливают автобусы и осматривают их. Причем проверки проходит как городской, так и междугородний транспорт. Кстати, рейды начались после жалоб хабаровчан на неправильную езду маршруток.

- При проверках особое внимание обращается на легальность деятельности перевозчиков, наличие лицензии, техосмотра, путевой документации, соблюдение режима труда и отдыха, признаки утомленности водителей, соответствие конструкции и технического состояния, прохождение водителями предрейсового медосмотра, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

К слову, жители города могут сами рассказать о нарушителях по «телефону доверия» 8 (4212) 387-387; 128. Анонимность гарантируется.

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